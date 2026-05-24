O Óquei de Barcelos venceu, este domingo, o segundo jogo dos quartos de final frente ao Sp. Braga por 4-3.

Depois de vencer o primeiro jogo, o Óquei de Barcelos deslocou-se a Braga para tentar marcar presença nas «meias». A formação visitante rapidamente se adiantou no marcador com golo de Kyllian Gil , aos três minutos. Contudo o HC Braga foi rápido a responder e esteve, inclusive, a vencer por 3-1 com golos de Gonçalo Neto (7m) e Pedro Mendes 10m, 12m).

O Óquei de Barcelos haveria de responder, através de Miguel Rocha (17m e 19m) e Ivan Morales (22m), segurando o resultado até ao apito final.

Com este resultado, a equipa de Barcelos segue para as meias-finais, onde jogará com o Benfica. Na outra meia-final, o FC Porto e o Sporting lutam por um lugar na final.