Pau Bargalló sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai desfalcar o Benfica na luta pelo título português de hóquei em patins de 2024/25, anunciou esta sexta-feira o clube lisboeta.

O internacional espanhol, que é um dos jogadores mais influentes da equipa encarnada, vai efetuar «brevemente uma intervenção cirúrgica reconstrutiva, à qual se seguirá um período de reabilitação prolongado», informa ainda o Benfica.

O hoquista espanhol, de 31 anos, sofreu uma entorse da qual resultou a grave lesão na quarta-feira, durante o jogo com o Óquei de Barcelos, das meias-finais do campeonato, disputado no pavilhão do Estádio da Luz, no qual o avançado marcou o segundo golo do Benfica.

O Óquei de Barcelos impôs-se no desempate por grandes penalidades, por 2-0, depois de uma igualdade 2-2 no fim do prolongamento, e lidera por 2-1 a série com o Benfica no Nacional de hóquei em patins, que opõe o campeão FC Porto ao Sporting na outra meia-final.