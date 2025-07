A seleção portuguesa de sub-17 de hóquei em patins revalidou este sábado o título europeu da categoria, ao vencer na final, em Gujan-Mestras, a Espanha, no desempate por penáltis, após um empate 2-2.

Um penálti decisivo de Duarte Ferreira, único a entrar no desempate, e uma exibição personalizada de João Antunes, com várias defesas, permitiu a Portugal repetir o êxito de 2024, somando ainda o 16.º troféu da sua história, mas apenas o segundo desde 2017.

Portugal esteve a perder, graças a um tento de Oriol Castro, mas empatou ainda na primeira parte, por Afonso Oliveira, e acabou por consumar a reviravolta com um golo de Vasco Oliveira, antes do Oriol Castro bisar no jogo e forçar o prolongamento, que nada resolveu.

Na lotaria dos penáltis, Portugal foi mais feliz, com um tal golo de Duarte Ferreira.