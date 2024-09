Portugal goleou os Estados Unidos por 10-2 e arrancou com pé direito a participação no Campeonato do Mundo de hóquei em patins.

Em Novara, a formação lusa teve em João Rodrigues o melhor marcador do encontro, com quatro golos, além dos três apontados por Gonçalo Alves, os dois de Gonçalo Pinto e o remate certeiro de Vieirinha. Ao intervalo, os comandados de Paulo Freitas já venciam por 3-0, mas uma resposta da seleção norte-americana, que reduziu para um golo a diferença no marcador, ainda deu alguma incerteza ao resultado.

Só que uma parte final demolidora acabou por tirar quaisquer dúvidas quanto ao vencedor e colocou Portugal na liderança do Grupo A, com os mesmos três pontos da Argentina, que goleou também esta segunda-feira a seleção de Angola, por 7-1.

A comitiva lusa volta a entrar em campo esta terça-feira, às 17h30, num duelo com a formação angolana.