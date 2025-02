A impressionante queda do hoquista Rafael Bessa no início do dérbi entre Sporting e Benfica, que terminou com um empate 2-2, levou a que o jogador dos leões fosse suturado com catorze pontos.

Um incidente logo no início do dérbi disputado no Pavilhão João Rocha, numa disputa de bola entre Rafael Bessa e Gonçalo Pinto, com o jogador do Sporting a perder o equilíbrio e a bater com a cabeça na tabela do fundo.

O jogador foi imediatamente assistido pelas equipas médicas dos dois clubes, mas acabou por sair do campo pelo próprio pé, já com a cabeça ligada.

Segundo revelou Edo Bosch, treinador do Sporting, no final do jogo, Rafael Bessa acabou por ser conduzido para o hospital onde foi suturado com catorze pontos.

«A lesão do Rafael Bessa aconteceu muito cedo, limitou a nossa rotação e tirou-nos força no ataque. Sabemos que ele foi ao hospital e teve de levar catorze pontos na cabeça. Acho que o cartão azul foi curto, o árbitro é que tem de julgar, mas para mim era cartão vermelho», referiu o treinador espanhol em declarações à Sporting TV.

Veja as imagens da queda de Rafael Bessa: