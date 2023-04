Surpresa na final four da Taça de Portugal de hóquei em patins com o anfitrião Sp. Tomar a afastar o FC Porto, detentor do título, com uma vitória por 5-3 na primeira meia-final da competição.

O Sp. Tomar abriu o marcador, aos 13 minutos, e chegou ao intervalo a vencer por 1-0. Os anfitriões desta fase final da prova dispararam depois na segunda parte, chegando a estar a vencer por 5-1, com um penálti desperdiçado pelo meio.

O FC Porto ainda esboçou uma reação nos instantes finais, com golos de Gonçalo Alves de Carlo di Benedetto, mas já não foi a tempo de entrar na discussão do resultado.

A equipa de Tomar, cidade onde está a decorrer a final four, vai agora ficar a aguardar pelo resultado da outra meia-final, entre Sporting e Óquei de Barcelos, marcada para as 15h00, para saber com quem vai discutir o título, já este domingo, também pelas 15h00.