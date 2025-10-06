A equipa de hóquei em patins do Sporting sagrou-se campeã do Mundo na última madrugada ao bater o Barcelona, na final em San Juan, na Argentina, no final de um prolongamento emocionante que acabou com um triunfo dos leões por 3-2.

Com um Pavilhão Aldo Cantoni a abarrotar, o Sporting adiantou-se no marcador com um golo de Alessandro Verona, já depois de Gonzalo Romero ter desperdiçado um penálti, mas depois permitiu a o empate ainda antes do intervalo, com Ferran Font a rematar para fora de alcance de Xano Edo.

Já na segunda parte, o mesmo Ferran Font consumou a reviravolta do Barça e o Sporting passou por momentos de aperto, com Xano Edo a defender um livre direto de Ferran Font e com Henrique Magalhães a ver um cartão azul, mas, a oito minuto do final, Gonzalo Romero, de livre direto, restabeleceu o empate que acabou por ditar o prolongamento.

Foi logo a abrir a etapa complementar que Alessandro Verona voltou a marcar, com um remate ao ângulo, colocando novamente o Sporting na frente. Até ao final do jogo, Xano Edo acabou por ser a grande figura do Sporting que ainda reclamou a expulsão de Ferrant Font por um claro empurrão a Verona. A festa acabou por ser mesmo em tons de verde e branco com um título inédito para o Museu do Sporting.