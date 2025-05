Estão definidos os jogos dos quartos de final do Campeonato Nacional de hóquei em patins depois do Benfica ter terminado a fase regular, no passado fim de semana, no primeiro lugar, com mais um ponto do que o Sporting e mais sete do que o FC Porto, o detentor do título.

Os jogos dos quartos de final vão ser decididos à melhor de três e podem ditar um embate entre Sporting e FC Porto nas meias-finais que, depois, serão decididas à melhor de cinco.

Os jogos dos quartos de final arrancam a 17 de maio, enquanto as meias-finais estão previstas começar a 28 de maio. A final que vai definir o novo campeão, também será disputada à melhor de cinco, com o primeiro jogo marcado para 14 de junho.

Jogos dos quartos de final (melhor de 3)

QF1: Benfica-SC Tomar, 17 de maio

QF2: Óquei Barcelos-Oliveirense, 17 de maio

QF3: Sporting-Sanjoanense, 17 de maio

QF4: FC Porto-Juventude Pacense, 17 de maio

Meias-finais (melhor de 5)

Vencedor do QF1-Vencedor do QF2, 28 de maio

Vencedor do QF3-Vencedor do QF4, 28 de maio

Final do Campeonato (melhor de 5)

Primeiro jogo a 14 de junho