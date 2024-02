O Sporting renovou o contrato do hoquista Gonzalo Romero, mais conhecido por Nolito, internacional argentino de 31 anos que está no clube há seis temporadas, desde 2018/19.

«É um orgulho poder continuar a representar este clube. Há seis anos que estamos nesta caminhada e estou muito feliz. Não foi nada difícil assinar porque os anos passam e sinto-me cada vez mais confortável aqui», destacou o avançado em declarações às plataformas do clube.

Um jogador experiente que, antes do Sporting, já tinha jogado na Argentina, Itália e Brasil. «Os objetivos são os mesmos de sempre. Num clube tão grande como este, temos de conquistar títulos pois já há dois anos que não o conseguimos fazer. Esta época estamos bem, numa boa posição, e esperamos poder voltar a trazer troféus para o Sporting. É isso que queremos», destacou.

Com a camisola do Sporting, Nolito já conquistou duas Liga dos Campeões, duas Taças Continentais e um Campeonato Nacional. «O que mais me marcou foi ganhar a Champions no Pavilhão João Rocha e poder festejar juntos dos nossos adeptos, foi espetacular», destacou ainda.