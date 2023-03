A equipa de hóquei em patins do Sporting foi ao Minho golear o HC Braga por 4-0, em jogo em atraso da 17.ª jornada do Campeonato Nacional, reduzindo, assim, a diferença para o líder Benfica para seis pontos.

Os leões adiantaram-se no marcador logo aos 3 minutos, com um golo de Toni Pérez, numa primeira parte intensa que contou ainda com uma bola no poste de João Almeida. O avançado espanhol voltou a marcar na segunda parte, aos 27 minutos, antes do compatriota Ferran Font também bisar neste jogo, com golos aos 28 e 35 minutos.

Com este triunfo, os leões passam a somar 45 pontos e sobem ao segundo lugar, com mais um ponto do que o Óquei de Barcelos e mais seis do que o FC Porto.