A equipa de hóquei em patins do Sporting foi a Braga vencer por 3-1 e, desta forma, tirou máximo rendimento da derrota do FC Porto no dérbi da Luz (1-4), também este sábado, em jogo da terceira ronda do campeonato nacional.

Os leões continuam, assim, no primeiro lugar, agora apenas com a companhia da Oliveirense que, com uma goleada na visita ao pavilhão do Juventude Pacense (8-2), também se destaca, só com vitórias, no topo da classificação.

Em Braga, depois de um nulo na primeira parte, os minhotos adiantaram-se no marcador logo a abrir a segunda parte, mas os leões empataram no minuto seguinte, por Nolito. Rafael Bessa acabou por ser a grande figura do jogo ao marcar os dois golos que ditaram a conquista de mais três pontos no mesmo pavilhão onde o campeão Benfica empatou na primeira ronda (2-2).

Com esta vitória, Sporting e Oliveirense passam a partilhar a liderança, agora sozinhos, já sem a companhia do FC Porto, que perdeu no dérbi da Luz, e também do Sporting Tomar que, este sábado, jogou mais um jogo da fase de qualificação para a Champions.

Resultados da 3.ª jornada

Benfica - FC Porto, 4-1

HC Braga - Sporting, 1-3

Juventude Pacense - Oliveirense, 2-8

Famalicense - Murches, 18:00

Riba d’Ave - Carvalhos , 18:30

Óquei de Barcelos - Turquel, 21:30

Quinta-feira, 19 out:

Valongo - Sporting de Tomar, 21:00

Classificação dos primeiros: Sporting e Oliveirense, 9 pontos (3 jogos); Benfica, 7 (3); Sp. Tomar, 6 (2); FC Porto, 6 (3): Óquei de Barcelos, Valongo e Turquel, 3 (2).