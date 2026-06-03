O Sporting venceu o FC Porto pela terceira vez, a segunda no Dragão Arena, desta vez por 4-1 e colocou um ponto final na temporada do campeão em título, ficando agora a aguardar pelo desenlace da eliminatória entre Benfica e Óquei de Barcelos para saber com quem vai discutir o título. A equipa de Edo Bosch chegou ao intervalo já em vantagem e depois geriu muito bem a segunda parte, com um jogo muito eficaz e com um inspirado Xano Edo a travar três penáltis de Gonçalo Alves.

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Um clássico com um ambiente espetacular no Dragão Arena, com o Sporting a levar mais adeptos do que no primeiro jogo e com a nação portista a comparecer em peso no Dragão Arena, adeptos e não só. André Villas-Boas e a sua direção também marcaram presença, assim como muitas caras conhecidas do clube, com antigos e atuais jogadores e treinadores de diversas modalidades, desde o basquetebol, passando pelo andebol, até ao futebol feminino. Toda a gente foi assistir a este clássico.

Um clássico que começou a toda a velocidade, com as bancadas a ferver e uma intensidade desconcertante no interior do ringue, com uma oportunidade clara para cada lado logo a abrir a contenda. No entanto, o Sporting conseguiu refrear o ambiente, ao abrir o marcador, logo aos 3 minutos, com Nolito Romero, pressionado por Gonçalo Alves, a puxar o stick atrás para bater Xavi Malián pela primeira vez. Silêncio nas bancadas, mas por pouco tempo, uma vez que o FC Porto reagiu em força e, passados mais três minutos, chegou ao empate, com um remate forte de Gonçalo Alves da direita, com Carlo di Benedetto a desviar à boca da baliza.

Um golo que teve o condão de voltar a despertar as bancadas, novamente com um ambiente infernal, com as oportunidades a sucederem-se nas duas balizas, com Xano Edo e Xavi Malián, tal como nos dois primeiros jogos, em plano de destaque, com defesas atrás de defesas. Ezequiel Mena e Telmo Pinto estiveram perto do golo da reviravolta, mas Diogo Barata e Facundo Bridge também estiveram perto de recuperar a vantagem dos visitantes.

O jogo, que até começou com pormenores de elevada qualidade, não estivessem duas das melhores equipas do mundo em campo, começou a degenerar, tornando-se mais físico, com várias quezílias em campo, com natural destaque para o duelo entre Carlo di Benedetto e Alessandro Verona que encostaram as cabeças e acabaram ser punidos com cartões azuis. A jogar de três para três, o Sporting soube aproveitar melhor os espaços e, num lance de dois para um, acabou por recuperar a vantagem, com Nolito a bisar no jogo.

Xano Edo defende três penáltis de Gonçalo Alves

O intervalo chegou logo a seguir, com o Sporting mais perto da final e o FC Porto obrigado a marcar dois golos para reentrar na eliminatória, mas a segunda parte começou com o terceiro golo do Sporting que nasce num primeiro remate de Rafael Bessa, Malián defende, mas Verona atirou a contar.

Golpe duro para o FC Porto que, logo a seguir, teve uma oportunidade soberana para reentrar na discussão do jogo, quando Alessandro Verona viu um segundo cartão azul e proporcionou um penálti para o FC Porto. Na marcação do castigo máximo, o especialista Gonçalo Alves acertou no ferro, mas Xano Edo perdeu o stick e proporcionou novo penálti para o FC Porto. O pavilhão estava ao rubro, mas o capitão do FC Porto voltou a acertar no ferro e Xano Edo voltou a defender a recarga.

O FC Porto acabou por não aproveitar os penáltis, nem a vantagem numérica, uma vez que, logo a seguir, Hélder Nunes também viu um cartão azul, deixando as equipas novamente a jogar de quatro para quatro. Na marcação do livre direito, Malián imitou Xeno Edo e também travou o remate de Nolito. Um início de segunda parte frenético, com o Sporting a voltar a marcar, no que seria o hat-trick de Nolito, mas a buzina já tinha soado e não valeu. Logo a seguir, novo penálti para o FC Porto, mas Gonçalo Alves, de forma inacreditável, voltou a permitir a defesa do inspirado Xano Edo.

Foi aqui que o FC Porto começou a quebrar, até porque, na resposta, o Sporting chegou ao 4-1, com Facundo Bridge, a passar por trás da baliza e a meter a bola no buraco da agulha.

Ainda faltavam mais de dez minutos para o final, mas, a partir daqui, os leões, com inteligência, passaram a rodar a bola mais longe da baliza de Malián, dando prioridade a uma forte consistência defensiva, enquanto o FC Porto, desesperado por um golo, teve de arriscar tudo para reduzir a diferença. Até ao final, o Sporting esteve sempre mais perto do quinto golo, com Malián novamente em destaque na baliza, do que propriamente o FC Porto reduzir para 2-4.

O Sporting segue, assim, para a final, ficando à espera do Benfica ou do Óquei de Barcelos [encarnados estão a vencer por 2-0], enquanto os campeões da Europa, seguem para férias.