O FC Porto venceu o Reus por 2-1 e aproveitou o empate do Barcelona para assumir a liderança do Grupo A. No Grupo B, o Sporting não facilitou e goleou o Bassano por 5-0 e também segue isolado no topo.

O jogo começou fechado, com poucos espaços, mas maior acutilância dos portistas. O golo chegaria aos 15 minutos, num lance de grande inteligência de Gonçalo Alves, que enganou toda a defesa ao assistir Rafa, autor do desvio para o 1-0.

Na segunda parte, o Reus entrou mais forte e empatou aos quatro minutos, num tiro cruzado de Guillem Jansà. Malián evitou a reviravolta logo a seguir, mantendo o FC Porto vivo no jogo.

O equilíbrio durou até Gonçalo Alves voltar a decidir, desta vez de grande penalidade, com um remate potente ao ângulo que fez o 2-1. Nos segundos finais, os espanhóis arriscaram tudo com guarda-redes avançado, mas os dragões seguraram os seis pontos e a liderança isolada.

No grupo B, o Sporting entrou como favorito e confirmou-o sem deixar dúvidas. Ainda antes dos dez minutos, já Rafael Bessa e Nolito Romero tinham colocado os leões a vencer por 2-0, apesar de Verona ter falhado uma grande penalidade logo aos 3m.

O italiano redimiu-se com um remate fortíssimo aos 31m, Diogo Barata fez o 4-0 num lance confuso à frente da baliza, e Danilo Rampulla fechou a goleada.

Ainda houve tempo para Roc Pujadas desperdiçar outra grande penalidade, mas o Sporting fechou a segunda vitória em dois jogos, assumindo também a liderança do grupo.