O FC Porto venceu o Sporting, após o desempate por grandes penalidades, e forçou assim o quinto jogo nesta meia-final do play-off do campeonato nacional de hóquei em patins.

A formação leonina entrou melhor no encontro e chegou mesmo ao intervalo a vencer por 2-1, graças aos golos madrugadores de Rafael Bessa e Roc Pujadas. Do outro lado, Carlo di Benedetto atirou a contar e reduziu distâncias no marcador para os segundos 25 minutos.

Logo a abrir, Gonçalo Alves converteu com sucesso um livre direto, mas João Souto e Toni Pérez voltaram a dar dois golos de vantagem à turma de Edo Bosch. Só que do banco saltou um inspirado Gonçalo Alves, que confirmou nova igualdade no marcador com um «hat-trick» fabuloso e que forçou o prolongamento no jogo.

A motivação estava do lado azul e branco e Carlo di Benedetto deu a primeira vantagem no jogo ao FC Porto, aos quatro minutos do tempo adicional. Já na segunda parte e a jogar em cinco para três, após a exclusão de Rafa, o Sporting forçou as grandes penalidades, graças ao golo de Toni Pérez.

No desempate por penáltis, os dragões levaram a melhor e tudo ficou decidido com uma bela intervenção de Malián, após os dois golos de Gonçalo Alves e o desperdício de Nolito Romero.

Segue-se o quinto e decisivo encontro desta eliminatória, que acontece a 10 de junho, no Pavilhão João Rocha.

