O FC Porto contratou Xavi Barroso para a equipa de hóquei em patins. O espanhol assinou contrato até 2023 e é o primeiro reforço dos dragões para a próxima temporada.

«Xavi Barroso é o primeiro reforço da equipa de hóquei em patins do FC Porto para a temporada 2020/21. Depois de ter vestido as cores da Oliveirense nos últimos dois anos, o catalão chega à Invicta e rubrica um vínculo válido por três épocas», pode ler-se na informação oficial do clube.

No FC Porto, o hoquista, de 27 anos, que desempenha as funções de defesa/médio, reencontra o treinador Guillem Cabestany, com quem trabalhou em 2012/13 no Vendrell, clube a que estava emprestado pelo FC Barcelona.