O Benfica não desarma na perseguição ao FC Porto e, na tarde de domingo, goleou na receção ao Murches, por 11-2. A propósito da 8.ª jornada, e num encontro de sentido único, as águias inauguraram o marcador por Pau Bargalló, que festejou aos 5 e 7 minutos.

De remate em remate, João Rodrigues (10 e 25m), Lucas Ordóñez (17 e 20m), Diogo Rafael (18m) e Pau Bargalló (24m) confirmaram a goleada.

No segundo tempo, Ordóñez completou o «poker», aos 26m, enquanto Gonçalo Pinto se estreou a marcar na partida aos 30m. Em contracorrente, Diogo Neves diminuiu a desvantagem do Murches, com golos aos 40 e 42m.

Para fechar, aos 42m, João Rodrigues completou o hat-trick e assinou o 11.º golo das águias.

Assim, o Benfica iguala o Sporting e sobe ao 2.º lugar, com 18 pontos, menos três do que o FC Porto (1.º). Em todo o caso, águias e leões guardam um encontro em atraso.

No calendário do Benfica segue-se a receção à Oliveirense, na 4.ª jornada da fase de grupos da Champions. As águias lideram o Grupo B, com nove pontos, mais dois do que a Oliveirense (2.ª). O duelo está agendado para a noite de quinta-feira (20h).

Quanto ao Murches, segue no último lugar (14.º), com um ponto. Segue-se a receção ao Juventude Viana (11.º), na tarde de sábado (16h).

FC Porto segue isolado no topo

Os dragões foram donos e senhores do próprio destino na visita ao Juventude Viana, vencendo por 1-7. Logo ao primeiro minuto, Rafa inaugurou o marcador. Somente quatro minutos volvidos, Carlo Di Benedetto ampliou a vantagem dos portistas.

Até ao intervalo, Di Benedetto (6m), Rafa (15m), Mena (21m) e Gonçalo Alves (22m) consumaram a goleada.

Na etapa complementar, depois de Gabriel Silva assinar o único golo do Viana, aos 35m, Telmo Pinto encerrou a contagem (46m).

Desta forma, os dragões atingem os 21 pontos, ao cabo de sete vitórias e uma derrota.

Na noite de sexta-feira (20h30), o FC Porto recebe o Barcelona, em nova ronda da Liga dos Campeões. Depois de três jornadas, os catalães ocupam o 4.º lugar do Grupo A, com quatro pontos, mais um do que os dragões (5.º). No topo seguem os espanhóis do Noia, com sete pontos.

Outros resultados

Deste domingo importa realçar o triunfo da Oliveirense (8.ª) no reduto do Valongo (10.º), por 0-2. Também a Norte, o Óquei de Barcelos (4.º) dominou na visita ao Juventude Pacense (5.º), goleando por 2-8.