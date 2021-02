FC Porto e Sporting empataram esta tarde a dois golos no jogo que abriu a jornada 21 do campeonato de hóquei em patins.

Gonçalo Alves [na foto] colocou por duas vezes os dragões em vantagem, mas João Souto e Romero igualaram para o Sporting.

O jogo ficou também marcado pela homenagem a Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto que morreu na sexta-feira na sequência de uma paragem cardiorrespiratória.

Com este resultado, o FC Porto continua líder do campeonato, enquanto o Sporting é quinto, com menos três jogos do que os dragões.