Hóquei: FC Porto goleia, Benfica segura liderança e Barcelos mantém perseguição
Triunfos claros na última jornada da primeira volta do Campeonato Nacional de hóquei em patins
A 13.ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins, a última da primeira volta, ficou marcada por exibições convincentes de FC Porto, Benfica e Óquei de Barcelos.
Em Vila Nova de Gaia, o FC Porto não deu hipóteses ao CH Carvalhos e venceu por expressivos 8-2. Apesar da equipa da casa se ter adiantado cedo no marcador, os dragões responderam de imediato e construíram uma vantagem sólida ainda antes do intervalo. Carlo Di Benedetto esteve em plano de destaque, ao assinar um hat-trick, enquanto Telmo Pinto fechou a primeira parte com o 1-4.
No segundo tempo, Hélder Nunes, Gonçalo Alves (que bisou), Ezequiel Mena e novamente Gonçalo Alves ampliaram o resultado, confirmando a superioridade dos bicampeões nacionais. O FC Porto encontra-se no quarto lugar com 28 pontos, enquanto o Carvalhos está no 13.º posto com apenas quatro.
Já no Pavilhão Dr. Salvador Machado, o Benfica reforçou a liderança ao bater a UD Oliveirense por 3-1.
Nil Roca marcou logo no primeiro minuto e Roberto Di Benedetto ampliou aos dez minutos, colocando cedo as águias em vantagem. A Oliveirense ainda tentou reagir, beneficiando de um cartão azul a Viti, mas viu um golo anulado de João Soto.
O jogo só voltou a ganhar emoção perto do fim, quando Bruno Di Benedetto reduziu a dois minutos do final. Gonçalo Pinto, aos 49 minutos, tinha já fechado as contas do encontro. O Benfica segue no primeiro lugar, com 37 pontos, enquanto a Oliveirense é oitava, com 15.
No último jogo deste domingo, o Óquei de Barcelos venceu o Turquel por 5-1, num jogo em que o marcador não espelha totalmente as oportunidades desperdiçadas.
Carlitos inaugurou o marcador e viria a completar o hat-trick, sendo decisivo no triunfo barcelense. Iván Morales, de penálti, e Miguel Rocha também marcaram, depois de Daniel Passos ter reduzido para os visitantes.
Com este resultado, o Barcelos mantém-se no segundo lugar, com 33 pontos, enquanto o Turquel ocupa a 11.ª posição, com 12.