O FC Porto goleou o HC Liceo por 6-2 e carimbou a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões de hóquei em patins.

Em pleno Dragão Arena, os azuis e brancos até nem tiveram uma primeira parte de grande eficácia, já que chegaram ao intervalo empatados a um golo, graças ao remate certeiro de Carlo Di Benedetto (24 minutos).

Só que o segundo tempo trouxe uma mudança na vertente ofensiva dos comandados de Paulo Freitas, que contaram com os «bis» de Rafa e Ezequiel Mena, assim como o golo de Carlo Di Benedetto, essenciais para confirmar uma vitória folgada da equipa da casa. Do outro lado, a formação espanhola apenas viu Carballeira reduzir a desvantagem a seis minutos do fim.

Na próxima fase, o FC Porto vai medir forças com o vencedor do jogo entre Óquei de Barcelos e o Hockey Trissino.