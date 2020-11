A equipa de hóquei em patins do FC Porto acertou o calendário e somou a terceira goleada consecutiva, batendo o Hóquei de Braga por 8-3, depois de já ter batido o Valongo e o Riba D’Ave, ambos por 6-0, nas rondas anteriores.

Um jogo que tinha ficado por disputar, relativo à 4.ª jornada, devido a casos positivos de covid-19 no clube minhoto. Com nove rondas completas, a equipa do Dragão fica, agora, a apenas um ponto dos líderes Benfica e Sporting, embora os leões ainda tenham um jogo em atraso por disputar.

No jogo desta quinta-feira, os campeões em título chegaram ao intervalo a vencer por 4-1 e depois marcaram mais quatro golos. Gonçalo Alves, com três golos, foi o melhor marcador da partida, mas Rafa, Ezequiel Mena, Xavier Barroso, Giulio Cocco e Poka também fizeram render os respetivos sticks. Ângelo Fernandes, Miguel Moura e António Trabulo marcaram pelos minhotos.