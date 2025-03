Esta quarta-feira foi dia de muito hóquei em patins. Na conclusão da jornada 19, o FC Porto venceu o HC Braga por 3-1 e manteve o segundo posto da classificação.

Os dragões começaram melhor a partida e Carlo di Benedetto aos 10 minutos abriu o marcador. No segundo tempo, Gonçalo Alves de penálti [30m] e Ezequiel Mena [34m] aumentaram a vantagem para o FC Porto.

O melhor que os bracarenses conseguiram foi reduzir por intermédio de Gonçalo Meira à passagem do minuto 57 de jogo.

Com este triunfo, os dragões afastaram-se do Benfica, que tinha vencido no dia anterior o Riba d'Ave, e estão no segundo posto com 49 pontos, a um do Sporting que teve de suar para bater a Juventude Pacense por 3-2.

No pavilhão João Rocha, os forasteiros adiantaram-se no marcador por Tomás Pereira aos 11 minutos do primeiro tempo. Facundo Bridge [17m] empatou a partida mas João Guimarães [23m] devolveu a vantagem aos homens de Paços de Ferreira.

Toni Pérez logo a abrir a segunda parte e Gonzalo Romero [44m] fizeram a reviravolta e garantiram um importante triunfo para o Sporting que se mantém na liderança do Campeonato Nacional.

Nas restantes partidas, o destaque vai para o triunfo do Valongo que foi aos Açores vencer o Candelária por 2-1 e subiu ao nono posto da classificação com 21 pontos.

Resultados da jornada 19:

Terça-feira, 18 de março:

Riba d’ Ave - Benfica, 1-5

Quarta-feira, 19 de março:

Sporting - Juventude Pacense, 3-2

FC Porto - HC Braga, 3-1

Sporting de Tomar - Murches, 2-2

Oliveirense - Juventude de Viana, 3-0

Óquei de Barcelos - Sanjoanense, 5-2

Candelária - Valongo, 1-2