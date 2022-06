O FC Porto venceu esta noite em casa do Óquei de Barcelos, por 5-2, no segundo jogo da meia-final do campeonato nacional de hóquei em patins.

Depois dos sete golos do primeiro encontro, Gonçalo Alves voltou a estar novamente em destaque nos dragões, ao apontar um hat-trick – seis, 22 e 36 minutos.

A formação de Barcelos, diga-se, esteve a vencer no primeiro tempo, foi para o intervalo com o empate na mão, mas quebrou na etapa complementar.

Aí, além do terceiro tento de Gonçalo Alves, marcaram Telmo Pinto, aos 45 minutos, e Ezequiel Mena, aos 46.

Com este triunfo, o FC Porto pode carimbar a presença na final se vencer o terceiro jogo da eliminatória, agendado para a próxima terça-feira, às 20h00, no Dragão.

Na outra meia-final, refira-se, está tudo empatado entre Benfica e Sporting.