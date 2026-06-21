A equipa feminina de hóquei em patins do Benfica goleou este domingo o Gulpilhares, por 7–0, no primeiro jogo da final do play-off do campeonato e ficou a apenas um triunfo de revalidar o título nacional.

Com dois golos de rajada, marcados por Maria Sofia Silva e Raquel Santos, as encarnadas arrancaram para uma exibição demolidora e chegaram aos 3-0, aos 16 minutos, com um desvio certeiro de Sofia Moncóvio.

Já na segunda parte, a equipa de Paulo Almeida voltou a revelar grande poderio no ataque, construindo a goleada com mais quatro golos, dois de Maria Sofia Silva, que chegou ao hat-trick na partida, um de Raquel Santos e outro de Sofia Moncóvio.

Pela primeira vez numa final do campeonato feminino, o Gulpilhares chegou à Luz motivado por uma época de crescimento, reforçada pela conquista do título nacional feminino de sub-19, mas não conseguiu igualar a consistência apresentada pelas campeãs nacionais.

A equipa de Vítor Hugo terá que se transfigurar no segundo jogo, no próximo sábado, 27 de junho, em Gaia, para empatar a final e sonhar pelo menos com o terceiro jogo do campeonato, agendado para 28 de junho, novamente no pavilhão Fidelidade, na Luz.