Este sábado foi dia da 23.ª jornada do Campeonato nacional de hóquei em patins.

O Sporting foi a Oliveira de Azeméis golear a Oliveirense por 1-5 e continua na liderança da competição.

Os da casa até começaram melhor na partida e chegaram ao golo por intermédio de Diogo Abreu [15m], no entanto, ainda antes do intervalo, Toni Pérez [20m] igualou o marcador.

Na segunda parte, os leões foram demolidores e construíram o resultado final com dois bis de Pujadas [32m e 48m], Romero [36m e 40m].

Com esta derrota, a Oliveirense segue no quinto lugar da classificação a 19 pontos do Sporting, no primeiro posto.

O mesmo resultado foi aplicado pelo Benfica ao Sp. Tomar.

Lucas Ordoñez [10m] e Nil Roca [12m] começaram por dar vantagem às águias no Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, no entanto, Guilherme Silva [15m] reduziu por intermédio de uma grande penlaidade.

No segundo tempo, João Rodrigues [31m], Gonçalo Pinto [32m] e Diogo Rafael [37m] consolidaram o triunfo do Benfica, que segue no segundo posto da classificação com apenas menos um ponto que o Sporting, enquanto que o Sp. Tomar está no sétimo posto com 27.

Já o FC Porto teve de suar e de que maneira para conseguir levar de vencida o Valongo. Os dragões ganharam pela margem mínima no Dragão Arena por 4-3.

Rafa [8m] e Gonçalo Alves [13m] abriram o marcador a favor dos «azuis e brancos» já Gabriel Azevedo [17m] reduziu para os homens de Valongo antes do intervalo.

A segunda parte abriu com o golo do empate da equipa visitante que marcou por intermédio de Carlos Ramos [30m], no entanto, Gonçalo Alves bisou na partida à passagem do minuto 43 após converter uma grande penalidade.

Carlo di Benedetto [50m] aumentou a diferença para 4-2 mas o resultado só ficou fechado com o penálti convertido por Francisco Silva [50m].

Com este triunfo, o FC Porto está no terceiro lugar com 57 pontos, já o Valongo encontra-se no nono posto com 25 pontos conquistados.

Confira aqui os resultados da 23.ª jornada do Campeonato nacional de hóquei em patins:

FC Porto - Valongo, 4-3

Murches - Sanjoanense, 4-10

Sporting de Tomar - Benfica, 1-5

HC Braga - Juventude de Viana, 6-2

Oliveirense - Sporting, 1-5

Riba d' Ave - Juventude Pacense, 4-1

Óquei de Barcelos - Candelária, 3-3