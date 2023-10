A equipa de hóquei em patins da Oliveirense continua destacada no topo da classificação do campeonato de hóquei em patins depois desta sexta-feira ter ido ao Minho vencer o HC Braga por 5-3 em jogo da 5.ª jornada que conta com um clássico entre FC Porto e Sporting.

O Benfica, também com jogo antecipado, venceu, em casa, o Murches por 4-2 e subiu ao quarto lugar da classificação.

Roberto di Benedetto colocou a equipa da casa em vantagem, mas os visitantes ainda viraram o resultado, com golos de Gonçalo Nunes e João Maló. Os encarnados acabaram por recuperar a vantagem na segunda parte, com dois golos de Carlos Nicolía e mais um de Lucas Ordóñez.

A quinta jornada prossegue este sábado com mais cinco jogos, com natural destaque para o duelo entre o FC Porto, quinto classificado, e o Sporting, segundo, marcado para as 18h00.

Resultados da 5.ª jornada

Sexta-feira:

Benfica – Murches, 4-2

HC Braga – Oliveirense, 3-5

Sábado:

Óquei de Barcelos - Sporting de Tomar, 17:30

Juventude Pacense – Carvalhos, 17:30

FC Porto – Sporting, 18:00

Famalicense – Turquel, 18:00

Valongo - Riba d’Ave, 18:30

Classificação dos primeiros: Oliveirense, 15 pontos/5 jogos; Sp. Tomar e Sporting, 12/4; Benfica, 10/5; Óquei Barcelos, 9/4; FC Porto, 9/4.