O Óquei de Barcelos derrotou o FC Porto e conquistou, pela segunda vez na história, a Liga dos Campeões de hóquei em patins.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, as duas equipas entraram bem no encontro e a verdade é que houve sempre um equilíbrio na quadra. Aos 17 minutos da primeira parte, Carlo Di Benedetto recebeu a bola junto à baliza de Conti e atirou para o fundo da baliza, levando à loucura os adeptos portistas nas bancadas.

O resultado manteve-se até ao intervalo e já no segundo tempo, Miguel Rocha redimiu-se do livre de dez metros desperdiçado segundos antes e restabeleceu a igualdade no marcador. Ora, apesar dos esforços, o jogo seguiu para o prolongamento e acabou por ser decidido através das grandes penalidades. Pedro Silva e Luís Querido marcaram para o Óquei de Barcelos, ao contrário do FC Porto, que não teve qualquer penálti convertido.

Este triunfo foi também histórico para Portugal, já que nunca antes três equipas tinham vencido a competição, de forma consecutiva. O FC Porto conquistou a prova em 2022/23, o Sporting em 2023/24 e agora o Óquei de Barcelos.