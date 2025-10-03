Hóquei: Óquei de Barcelos e Sporting nas «meias» do Mundial de Clubes
Equipas portuguesa voltam a jogar esta sexta-feira, para a última jornada da fase de grupos
O Óquei de Barcelos e o Sporting garantiram a passagem às meias-finais do Mundial de Clubes, após golearem o San Jorge e o Andes Talleres.
A equipa do Minho foi a primeira a entrar em ação, na tarde de quinta-feira. Depois da vitória sobre o Centro Valenciano, na estreia no torneio, o Óquei de Barcelos voltou a golear, desta vez o San Jorge por 8-1. Miguel Rocha, foi o grande destaque na partida ao repetir o hat-trick do dia anterior. O português é o melhor marcador da prova, com seis golos.
Na partida, o marcador abriu tarde, com os chilenos a apontarem o primeiro golo aos 21 minutos, por parte de Emiliano Romero. Os minhotos responderam e Miguel Rocha assegurou o empate, em cima do intervalo, com o primeiro de três golos.
No segundo tempo, o Óquei de Barcelos dominou por completo a partida. Ivan Morales (29m), Franco Ferruccio (30m e 47m), Carlos Ramos (39m) e Kyllian Gil (46m), escreveram também o nome da lista de marcadores, juntando-se ao capitão Miguel Rocha (25m, 36m e 49m).
O Sporting entrou em competição apenas ao final da noite de quinta-feira. A equipa leonina venceu o Andes Talleres, com um resultado expressivo de 8-2.
Repetindo o início do jogo de estreia, foi Alessandro Verona quem inaugurou o marcador, aos seis minutos, desta vez de grande penalidade, logo após ver os argentinos falharem uma. Aos dez minutos, Diogo Barata apontou o segundo golo, seguido de Danilo Rampulla, aos 13 minutos, e Roc Pujadas, aos 14. A equipa lisboeta foi para intervalo com uma vantagem confortável de 4-0.
Na segunda parte, voltou a ser o Sporting a adiantar-se com dois golos de rajada. Rafael Bessa marcou aos 38 minutos e Henrique Magalhães aos 39. O Andes Talleres respondeu com Felipe Lombardi, à passagem dos 40 minutos, e Valentino Rossignoli, aos 48, a reduzirem a vantagem. Ainda assim, os lisboetas não se deixaram ficar e foi Santiago Honório quem fechou o resultado no minuto seguinte.
Com estes triunfos, o Sporting e o Óquei Barcelos garantiram a passagem às meias-finais do torneio. Ambas as equipas voltam a jogar esta sexta-feira.
O Óquei de Barcelos entra primeiro, às 18h, frente ao Melbourne RHC, enquanto o Sporting enfrenta o Barcelona, às 23h, na disputa do primeiro lugar do Grupo A.