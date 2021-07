O Sporting anunciou esta quinta-feira a saída de Pedro Gil, capitão da equipa de hóquei em patins dos leões.

Em comunicado, o emblema de Alvalade informa que foi o próprio jogador de 41 anos a decidir sair, embora não assuma para já o final de carreira.

Pelo Sporting, Pedro Gil conquistou dos campeonatos, duas Ligas Europeias, duas Elite Cups e uma Taça Continental.

«Saio muito feliz, embora me custe, naturalmente, sair. Mas é melhor sair após uma temporada assim e num ano histórico para o próprio Sporting. Aliás, até foi isso que me ajudou a tomar a decisão. Saio porque quero. O Sporting queria que eu ficasse e até tinha mais um ano de contrato, mas acho que é o momento certo para me ir embora. Foram cinco anos maravilhosos, mas a última imagem é sempre a que fica e eu saí a ganhar», afirmou o espanhol, ao Jornal Sporting.