Portugal atropelou esta terça-feira a Suíça por 8-1 na segunda jornada do Campeonato da Europa de sub-23 de hóquei em patins.

A seleção portuguesa, que tinha empatado 3-3 na primeira jornada frente à Itália, não deu hipótese à congénere suíça, mas ao intervalo vencia por apenas 2-0, com golos de Martim Costa e Lucas Honório.

Contudo, no segundo tempo, Portugal foi implacável. Lucas Honório, marcou mais quatro golos, cinco no total do encontro e ainda Guilherme Azevedo e Vítor Oliveira completaram a goleada por 8-1. Os suíços chegaram ao tento de honra por intermédio de Jonathan Scheer, já com o resultado a marcar 7-0.

Com este triunfo, Portugal está no segundo lugar com quatro pontos, menos dois que a Espanha, próximo adversário dos lusos na última e derradeira jornada.