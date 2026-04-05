Portugal terminou a participação no Torneio Internacional de Montreux de hóquei em patins no terceiro lugar, depois de vencer a Espanha por 3-2, num clássico ibérico decidido apenas na reta final.

A seleção espanhola adiantou-se no marcador ainda na primeira parte, por intermédio de Martí Casas (18m), aproveitando melhor as oportunidades criadas. Portugal respondeu após o intervalo com maior intensidade ofensiva e chegou ao empate aos 34 minutos, por Gonçalo Alves, mas a vantagem voltou a sorrir à roja pouco depois, com Iván Morales (35m).

A resposta lusa foi imediata: Hélder Nunes restabeleceu a igualdade aos 39 minutos, antes de Gonçalo Alves, de livre direto, consumar a reviravolta aos 45 minutos, fixando o resultado final em 3-2.

Num encontro pouco habitual para a discussão do terceiro lugar, mas jogado com elevada competitividade, Portugal mostrou maior eficácia nos momentos decisivos e resistiu à pressão final espanhola, que arriscou sem sucesso ao retirar o guarda-redes nos instantes finais.

No final, o selecionador nacional, Reinaldo Ventura, destacou a resposta coletiva da equipa e a importância do torneio no processo de crescimento.

«Tivemos mais uma boa prestação coletiva, o que nos leva a perceber que o dia de ontem foi um dia estranho, mas que nos fez perceber algumas coisas e crescer. Temos de estar em todos os momentos do jogo concentrados e focados no que temos de fazer, e esta vitória é a prova de que coletivamente somos fortes, num jogo em que houve uma entrega inexcedível dos jogadores», começou por dizer.

O técnico sublinhou ainda o valor das aprendizagens retiradas da competição.

«Estou muito satisfeito com aquilo que demos e com as muitas aprendizagens com que saímos daqui. Por isso, digo que foi um bom começo de preparação para o Mundial do Paraguai», concluiu.

De recordar, a última vez que Portugal conquistou o troféu foi em 2019, sendo recordista de triunfos (21) e participações na prova (25). Itália e Argentina, campeã em título, discutem o troféu este domingo.