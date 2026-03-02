Hóquei: Reinaldo Ventura anuncia convocatória com quatro novidades
João Rodrigues e Pedro Henriques regressam à Seleção Nacional, Viti e Carlos Ramos são estreias absolutas
Reinaldo Ventura anunciou a primeira convocatória enquanto selecionador nacional de hóquei em patins, marcada por dois regressos e duas estreias.
Rafa, Luís Querido, Alvarinho e Guga Bento não são opções para a estreia do técnico, na Taça das Nações. Em contrapartida, João Rodrigues e Pedro Henriques estão de volta aos trabalhos de Portugal, enquanto que Viti (Benfica) e Carlos Ramos (Óquei de Barcelos) são novidades absolutas.
Recorde-se que Portugal integra o Grupo B desta Taça das Nações, juntamente com Espanha, França, Angola e Montreaux HC.
Confira aqui a convocatória de Portugal:
Guarda-redes: Xano Edo (Sporting) e Pedro Henriques (Benfica).
Defesa/Médio: Zé Miranda (Benfica), Carlos Ramos (OC Barcelos), Hélder Nunes (FC Porto).
Avançado: Miguel Rocha (OC Barcelos), Gonçalo Alves (FC Porto), João Rodrigues (Benfica), Viti (Benfica) e Rafael Bessa (Sporting);