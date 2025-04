Portugal venceu esta sexta-feira a Itália por 3-2 na meia-final do Campeonato da Europa de sub-23 de hóquei em patins e garantiu a qualificação para a final da competição.

Em Sant Sadurní d’Anoia, no território espanhol, a Seleção Nacional viu-se a perder logo ao minuto 12 do encontro depois do golo de Matteo Cardella.

No entanto, no segundo tempo, os golos de Martim Costa [32m], Tomás Santos [42m] e Lucas Honório [43m] fizeram a reviravolta no marcador, já antes de Paolo Colamaria [49m] reduzir para os transalpinos.

A final do Europeu de sub-23 de hóquei em patins vai jogar-se no próximo sábado e Portugal espera o vencedor do duelo entre a Espanha e a França.