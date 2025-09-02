A edição 2025/26 da Liga dos Campeões de hóquei em patins junta no mesmo grupo quatro das cinco equipas portuguesas representadas, incluindo o campeão em título Óquei de Barcelos, segundo ditou o sorteio realizado esta terça-feira em Paredes.

O conjunto de Barcelos integra o Grupo B da principal prova europeia de clubes, juntamente com Oliveirense, Sporting e Benfica, além dos italianos do Bassano e dos espanhóis do Liceo de Corunha.

«Calhou-nos um grupo com muitas equipas portuguesas e vários candidatos à vitória final. Resta-nos tentar defender o título com muito trabalho e o apoio dos nossos adeptos», reagiu Daniel Oliveira, também conhecido por Pokas, em declarações à agência Lusa.

O diretor-geral do Óquei de Barcelos disse não se amedrontar com «o peso do título conquistado na época passada», prometendo «uma equipa a entrar em todos os jogos para ganhar», seguindo a receita que conduziu a equipa a essa conquista.

O sorteio arrancou alguns sorrisos entre os presentes na sala de imprensa do Pavilhão Rota dos Móveis em Lordelo, Paredes, palco do Europeu de seleções, mas o minicampeonato luso do Grupo B também tem aspetos positivos.

«Isto é a Champions, em que, para seres campeão, tens de ganhar a todos. É quase um campeonato português, mas isso também traz vantagens nos custos e no apoio que consegues. Para o Sporting, é sempre motivador, porque queremos ganhar todos os jogos em que entramos», comentou Pedro Gil, novo coordenador da modalidade no Sporting.

O FC Porto, finalista vencido na última edição da prova, integra, por sua vez, o Grupo A, do qual fazem ainda parte o FC Barcelona, recordista de vitórias na competição, com 22 troféus, Reus e Igualada, também de Espanha, e ainda os italianos do Trissino e os franceses do Saint-Omer.

«É um grupo muito equilibrado e difícil, com muitas viagens. Será desgastante nesse aspeto, mas estamos confiantes e queremos chegar o mais longe possível e, se possível, marcar presença no maior número de finais», disse Franklin Pais, atual team manager dos dragões.

Na variante feminina, onde somente se apuram os dois primeiros de cada série, o Benfica conseguiu escapar nesta fase às campeãs do mundo do Vila-Sana, mas também não foi muito feliz no sorteio, integrando o Grupo B com três formações espanholas, entre as quais o Fraga, vencedor em 23/24 e finalista vencido na última edição.

Na segunda competição mais importante da modalidade, a WSE Cup, o sorteio foi amigo de Sanjoanense e Juventude Pacense, frente a modestas equipas francesas e suíças, respetivamente, e foi madrasto para o HC Braga, opositor dos italianos do Lodi. O sorteio ditou ainda um confronto luso, opondo Riba d’Ave e Sporting de Tomar, os semifinalistas da última edição.

Na variante feminina desta competição, a realizar-se pelo segundo ano, Gulpilhares defronta as espanholas do San Cugat, enquanto a Escola Livre de Azeméis, campeã em título, defronta a Sanjoanense, num dérbi que encabeça o quadro de jogos dos 16 avos de final.

Na competição Trophy, o Valongo, isento da primeira ronda, entra em prova somente nos quartos de final com a ambição de lutar pela prova e poder suceder ao Pasa Alcoi, de Espanha.