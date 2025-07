O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes internacional português de hóquei em patins, Xano Edo.

«Sinto uma sensação única. Todos os jogadores têm o sonho de chegar a um clube como o Sporting, é tudo diferente. Está tudo dedicado completamente ao Sporting, deu para ver desde o primeiro passo que dei no Pavilhão. Por isso, estou com muita vontade de começar e dar tudo pelo Clube», disse o guardião de 23 anos aos meios de comunicação do clube leonino.

Xano Edo chega ao Sporting depois de duas temporadas ao serviço da Oliveirense e vai reencontrar-se com o pai, atual treinador dos leões, Edo Bosch.

Na última temporada, o jovem guarda-redes fez 51 jogos pela formação de Oliveira de Azeméis.