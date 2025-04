O Sporting levou a melhor sobre o Benfica, por 4-2, e garantiu a presença na final da Taça de Portugal de hóquei em patins.

À procura de se juntarem à Oliveirense no encontro decisivo desta quinta-feira, as duas equipas entraram bem e o jogo foi muito equilibrado no primeiro tempo. Roc Pujadas deu vantagem ao Sporting (16 minutos) e Diogo Rafael empatou para o Benfica em cima do intervalo (24 minutos).

Já na segunda parte, João Rodrigues ainda colocou as águias em vantagem, mas a eficácia leonina foi demais para a formação encarnada, que sofreu três golos até final, marcados por Toni Pérez, Alessandro Verona e Nolito Romero.

Os leões medem forças com a Oliveirense a partir das 16h, no Pavilhão Municipal de Famalicão.