A equipa de hóquei em patins do Sporting, campeã da Europa em título, foi a França vencer o Vendéenne por 8-3 e vai agora, já este domingo, discutir o primeiro lugar do Grupo 2 da fase de qualificação para a Liga dos Campeões com o Óquei de Barcelos.

Num grupo com apenas três equipas e em que apenas se qualifica o primeiro classificado, os leões vão, agora, discutir o primeiro lugar do grupo com o Óquei de Barcelos que, na véspera, também bateu os franceses, neste caso, com um categórico 8-0.

Este sábado, os franceses até marcaram primeiro, por Amaury Allanic, mas depois os leões fizeram valer o estatuto de favoritos e acabaram por conseguir uma goleada confortável com golos de Romero (2), Rafa Bessa, Toni Pérez, João Souto (2) e Roc (2).

Sporting e Óquei de Barcelos vão, assim, discutir a última vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões onde já estão FC Porto, Benfica e Oliveirense.

Os três primeiros classificados do campeonato da época passada qualificaram-se diretamente, enquanto o Sporting, apesar de ser o campeão em título, teve de disputar esta pré-qualificação depois de ter terminado o último campeonato no quarto lugar.