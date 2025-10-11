O Sporting venceu venceu este sábado o FC Porto por 4-3 e conquistou a Supertaça de hóquei em patins, a terceira do palmarés dos leões, num encontro em que chegou a estar a perder por 3-1. Os leões somam numa semana o segundo título depois do Campeonato do Mundo de Clubes, conquistado na Argentina.

Em Odivelas, o começo do jogo não teve muitas oportunidades, mas depois de cruzada a barreira dos dez minutos da primeira parte o jogo aqueceu, e de que maneira.

Os dragões abriram as hostilidades por intermédio de Ezequiel Mena que, com um desvio muito subtil, enganou Xano Edo. O FC Porto não tirou o pé do acelerador e chegou ao 2-0 pouco depois.

Grande jogada individual de Hélder Nunes, a pegar na bola no meio-campo, conduziu até à área leonina e rematou forte para o fundo das redes leoninas.

A vida do Sporting estava a complicar-se na partida e mais ficou quando Facundo Navarro viu o cartão azul, fazendo com que a equipa de Edo Basch jogasse com menos uma unidade por dois minutos. Mas quando se esperava o 3-0 dos dragões, foi o Sporting que reagiu.

Alessandro Verona correspondeu da melhor forma ao cruzamento de Gonzalo Romero e reduziu a desvantagem no marcador.

No entanto, logo depois, os dragões voltaram a dilatar o resultado. O mesmo Verona que tinha marcado, ofereceu a bola a Hélder Nunes que não se fez rogado e bisou no encontro.

A sete minutos do final do primeiro tempo o Sporting voltou a marcar. Boa incursão de Facundo Navarro do lado esquerdo do rinque e a terminar com o remate forte e colocado do argentino dos leões.

No segundo tempo, o Sporting foi em busca do resultado e esteve por cima na maior parte dos 25 minutos. Gonzalo Romero falhou um livre de dez metros a seis minutos do final e a quatro, Rafael Bessa atirou ao poste quando estava isolado.

Mas os comandados por Edo Bosch não desistiram e conseguiram igualar o resultado a três minutos do final. Remate fortíssimo de Romero a embater no poste e Facundo Navarro a receber a bola no ressalto. O argentino rematou para uma baliza deserta e levou o encontro para prolongamento.

No tempo extra o Sporting aproveitou o bom momento e fez a reviravolta no marcador. Facundo Navarro voltou a desfeitear Xavier Crossas e fez o hat-trick com um bom remate rasteiro.

Logo a seguir, os leões dispuseram de uma grande penalidade, mas desta vez Navarro não conseguiu levar a melhor do guardião portista.

O Sporting acabou por conseguir segurar o resultado na segunda parte do prolongamento e voltou a vencer a Supertaça dez anos depois, conquistado a terceira da história.