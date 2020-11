O Sporting venceu este sábado com o FC Porto, por 4-2, em encontro da oitava jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins.

Telmo Pinto, Pedro Gil e Gonzalo Romero marcaram para o Sporting, com este último a bisar. Gonçalo Alves marcou os dois golos do FC Porto.

Os leões partiram para esta jornada na liderança isolada do campeonato e assim continuam, com 19 pontos, mais três do que o Benfica, que venceu venceu a Oliveirense por 3-5.

O FC Porto soma 10 pontos e está na 7.ª posição, mas tem um jogo em atraso.