O Sporting conquistou esta tarde o campeonato nacional de hóquei em patins, o nono do seu palmarés, ao vencer o FC Porto, por 6-5.

No Dragão Arena, o final de jogo foi emocionante: Gonçalo Alves, autor de um hat-trick, dispôs de um penálti a oito segundos do fim, podia ter feito feito o 6-6 para os dragões, mas permitiu a defesa de Ângelo Girão, e os leões festejaram mesmo a conquista do título.

No conjunto verde e branco, além de Girão, brilharam Ferran Font e Toni Pérez, com um bis. Gonzalo Romero e Telmo Pinto fizeram os outros golos leoninos.

Para a equipa azul e branca, além de Gonçalo Alves, marcaram Xabi Barroso e Rafa.

O Sporting confirma assim o regresso aos títulos no hóquei – o último conquistado datava de 2018 –, numa final em que ganhou três jogos da série, contra um do FC Porto.

Além disso, o emblema de Alvalade junta a este título a Liga Europeia conquistada em maio, também vencida na final ante os dragões.