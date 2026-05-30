O Sporting CP voltou a superiorizar-se ao FC Porto e está agora a apenas uma vitória da final do Campeonato Nacional de hóquei em patins. Depois do expressivo 7-3 no Dragão Arena, os leões venceram este sábado no Pavilhão João Rocha, por 2-0, e colocaram a eliminatória em 2-0, à melhor de cinco.

O segundo duelo entre rivais foi bem diferente do primeiro: menos aberto, mais físico e com os guarda-redes em grande plano. O Sporting entrou mais pressionante, assumiu a iniciativa e empurrou o FC Porto para trás nos minutos inaugurais, embora os dragões tenham conseguido responder em transição e obrigado Xano Edo a mostrar serviço bem cedo.

Do outro lado, Xavi Malián também ia segurando a baliza portista, até que a resistência azul e branca cedeu em apenas dois minutos. A seis minutos do intervalo, Facundo Bridge puxou para dentro e disparou de meia distância para o 1-0.

Logo a seguir, o Sporting voltou a acelerar com uma grande jogada de Gonzalo Romero, que sofreu falta dentro da área e conquistou um penálti. Chamado a converter, Danilo Rampulla não perdoou e colocou os leões a vencer por 2-0.

O FC Porto cresceu na segunda parte, foi em busca do golo para relançar a partida e ficou perto de reduzir em várias ocasiões, sobretudo através de Hélder Nunes, que acertou no poste a dez minutos do fim.

Mas a noite pertencia a Xano Edo. O guarda-redes leonino segurou tudo o que apareceu, incluindo uma dupla defesa decisiva já dentro dos últimos minutos.

A reta final trouxe tensão, cartões azuis para Gonzalo Romero e Telmo Pinto após troca de palavras, as duas equipas a chegarem rapidamente às nove faltas e ainda um livre direto a um minuto do fim, depois da décima falta do FC Porto. Romero teve o terceiro no stick, tirou Malián da jogada, mas acertou no ferro.

O resultado já não mexeu mais. O Sporting confirmou o 2-0 e deixou o FC Porto, campeão nacional em título, sem margem de erro. O terceiro capítulo joga-se na próxima quarta-feira, no Dragão Arena, com os leões a poderem fechar já a eliminatória e garantir presença na final.