«Um passo atrás, para voltarmos mais fortes». É assim que o Hóquei Clube de Turquel, atual vice-campeão nacional feminino, anunciou este domingo que não terá equipa sénior em competição na época 2025/26, justificando a decisão como um «passo estratégico» para reforçar a base e regressar «mais forte» no futuro.

Em comunicado, o clube do distrito de Leiria sublinhou que a medida «não representa um abandono», mas sim uma reestruturação.

«O Turquel – que sempre esteve presente e quer continuar a ser parte ativa do futuro do hóquei feminino – tomou uma decisão difícil, mas necessária: não inscrever, na época 2025/2026, uma equipa sénior feminina em competição oficial», escreveu o clube no Facebook.

A direção destacou o plano de apostar nas camadas jovens, com a criação de uma equipa de sub-15 feminina, e abrir portas a atletas de outros clubes para «regressar de forma mais sustentável à elite».

O comunicado não esqueceu as jogadoras que agora deixam o projeto sénior, agradecendo-lhes pelo ciclo encerrado. O Turquel, que conquistou o título nacional em 2011/12 e foi vice-campeão em 2024/25 (perdendo para o Benfica), já havia interrompido a equipa feminina entre 2016 e 2022, regressando há três épocas.

A ausência do Turquel – um dos clubes históricos do hóquei feminino – deixa um vazio no campeonato, onde era o principal concorrente ao domínio do Benfica que conquistou o 12.º título consecutivo no último sábado, precisamente frente à formação da «Aldeia do Hóquei».