A seleção de hóquei em patins defronta a França esta sexta-feira, a partir das 22h30, num jogo que vale uma vaga na final do campeonato do Mundo que está a decorrer em San Juan, na Argentina. Mais um jogo para acompanhar EM DIRETO no Maisfutebol.

Será o segundo jogo com a seleção francesa, depois da goleada por 5-1, no primeiro jogo na fase e grupos. Portugal empatou depois com a Itália (2-2) e garantiu o primeiro lugar do Grupo A com uma vitória categórica sobre o Chile (7-1).

Nos quartos de final, a equipa comandada por Renato Garrido goleou a Alemanha (10-1), enquanto a França surpreendeu tudo e todos ao deixar pelo caminho a candidata Espanha no desempate por penáltis (1-0), depois de um empate 4-4.

Em caso de novo triunfo sobre os franceses, Portugal vai discutir a renovação do título mundial, no próximo domingo, frente ao vencedor do embate entre a Itália e a anfitriã Argentina.