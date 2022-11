A seleção nacional de hóquei em patins, campeã do mundo em título, empatou esta noite com a Itália, 2-2, no segundo jogo da fase de grupos do Campeonato do Mundo que está a decorrer em San Juan, na Argentina. Os italianos marcaram primeiro, a equipa comandada por Renato Garrido deu a volta ao resultado, mas depois permitiu o empate que deixa tudo em aberto para a última ronda.

A Itália entrou melhor no jogo, com uma boa circulação de bola, muita paciência, deixando muitas vezes esgotar o tempo de ataque, mas com uma grande dinâmica junto à baliza de Pedro Henriques. Portugal foi, numa primeira fase, reativo, procurando defender bem, mas sentindo, depois, dificuldades, na saída para o ataque.

Valeu à equipa portuguesa a inspiração de Pedro Henriques na baliza que foi afastando, um a um, todos os remates dos italianos, com destaque duas defesas difíceis a remates do sportinguista Verona. No entanto, a primeira grande oportunidade foi para os portugueses num livre direto que Hélder Nunes não conseguiu transformar em golo, com Gnatta a afastar o remate do jogador do Barcelona à segunda tentativa, num livre que o árbitro mandou repetir.

A Itália continuava com uma grande dinâmica, com Alessandro Bertolucci a rodar todos os jogadores do banco, mas Pedro Henriques continuava intransponível dentro da baliza defendendo, inclusive, um penálti de Andrea Malagoli. Os primeiros golos surgiram apenas a quatro minutos do intervalo. Primeiro para a Itália, com Giulio Coco a bater Pedro Henriques num livre direto. Bola ao centro e golo de Portugal, com João Henriques a passar por trás da baliza e a servir Henrique Magalhães para o empate.

Gonçalo Alves, limitado, salta do banco e marca

Uma resposta rápida dos portugueses mesmo em cima do intervalo, a deixar tudo em aberto para o segundo tempo. A Itália foi de facto melhor nesta primeira parte, mas Portugal entrou bem melhor no segundo tempo e, logo a abrir, Rafa Costa arrancou uma penálti. Gonçalo Alves, que tinha saído tocado do jogo com a França e ainda não tinha entrado em campo, entrou agora para marcar a bola parada e com sucesso, com um remate seco sem hipóteses para Gnatta.Portugal estava pela primeira vez na frente do marcador e geria a vantagem com tranquilidade, muito consistente a defender e a sair com calma para o ataque.

A Itália perdeu, por instantes, o equilíbrio, perdendo a bola facilmente, mas rapidamente voltou à contenda, com remates de meia distância a fazerem Pedro Henriques brilhar mais uma vez. Portugal parecia, no entanto, estar a controlar o jogo quando Francesco Compagno surpreendeu toda a gente com um remate de meia distância. Pedro Henriques não viu a bola partir e, desta vez, não teve hipóteses de defesa.

A menos de dez minutos para o final Portugal teve uma oportunidade soberana para recuperar a vantagem, quando a Itália chegou às dez faltas. João Alves voltou a entrar no ringue, pela segunda vez, para marcar o livre direto, mas desta vez permitiu a defesa de Riccardo Gnatta que ainda defendeu a recarga do hoquista do FC Porto.

O jogo seguiu intenso até final, mas o empate não se desfez, com a Itália a destacar-se no primeiro lugar do Grupo A graças à diferença de golos, mas falta ainda uma jornada da fase de grupos. Esta quinta-feira Portugal vai defrontar o Chile, enquanto a Itália irá medir forças com a França no s jogos que vão definir as posições para os quartos de final deste Mundial que está a decorrer em San Juan, na Argentina.

Portugal e Itália somam, assim, um ponto, mas os italianos ficam à frente do grupo graças à diferença de golos. Os italianos contam com de golos marcados e cinco sofridos, enquanto os portugueses têm sete marcados e três consentidos.

No mesmo grupo, a França somou, também esta noite, os primeiros pontos ao bater o Chile por 7-5.

Na última jornada, esta quinta-feira, a Itália vai defrontar a França (18h15), enquanto Portugal joga com o Chile (22h45).

Os cincos iniciais esta noite:

PORTUGAL: Pedro Henriques, Henrique Magalhães, Rafa Costa, João Rodrigues e Hélder Nunes.

Suplentes: Ângelo Girão, Diogo Rafael, Telmo Pinto, Gonçalo Alves e João Souto.

ITÁLIA: Riccardo Gnatta, Francisco Ipinazar, Davide Gavioli, Giulio Cocco e Alessandro Verona.

Suplentes: Leonardo Barozzi, Andrea Malagoli, Davide Banini, Francesco Compagno e Federico Ambrosio.