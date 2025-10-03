O Óquei de Barcelos bateu os australianos do Melbourne, por 7-5, e venceu o Grupo B do Mundial de clubes de hóquei em patins, que se disputa na cidade de San Juan, na Argentina. Nas meias-finais, terá pela frente o Sporting ou o Barcelona, que se defrontam esta noite [23h00].

Num início de jogo frenético, o campeão europeu em título adiantou-se no marcador com os golos de Iván Morales e Kyllian Gil, mas viram os australianos virarem o resultado em poucos minutos.

A meio da etapa inicial, Miguel Rocha, de penálti, fez o 3-3, mas Facundo Peralta, aos 16 minutos, tornou a marcar para o Melbourne, que chegou ao intervalo em vantagem no marcador [4-3].

Porém, no segundo tempo, Miguel Rocha e Kyllian Gil operaram nova reviravolta, que Juan Agustin anulou, antes de Iván Morales e Carlos Ramos carimbarem o triunfo dos minhotos, por 7-5.

