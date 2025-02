A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) informou que vai fazer queixa ao Ministério Público dos atos violentos ocorridos no final do jogo, do domingo passado, entre HC Braga-Juventude Pacense, do campeonato nacional de hóquei em patins.

O encontro a contar para a 13.ª jornada do campeonato nacional de seniores acabou com um empate e ficou manchado pela troca de agressões entre os jogadores no final da partida.

«Face à dimensão pública e repercussão das notícias difundidas dando conta de incidentes entre jogadores das duas equipas e alguns adeptos, estando em causa ilícito criminal de natureza pública, a APCVD procederá ao envio para o Ministério Público de toda a informação compilada que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal», referiu o organismo, em comunicado.