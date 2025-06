Ricardo Ares, treinador do FC Porto, após o final do jogo diante do Óquei de Barcelos:

«Sim, foi o título mais difícil desde que estou no FC Porto. Estivemos muito bem em muitos momentos da época, mas, na reta final, inclusive na Liga dos Campeões, houve várias lesões entre jogadores menos utilizados. Foi uma época muito difícil. Acabámos "à Porto". Quando outros clubes investem e mudam de treinadores, esta equipa mostrou muita qualidade. Este final de época deve ser uma aprendizagem para, na próxima época, não cometermos os erros que cometemos.»

«O clube não está a atravessar o momento que gostaríamos, que é o de vencer em todas as modalidades, mas estamos unidos e devemos acreditar. A essência do FC Porto é acreditar até ao fim e ter esta mística especial que outros não têm. Tenho uma relação muito boa com o presidente. O título é merecido para adeptos e sócios, mas também para o trabalho bem feito, que, a longo prazo, dá sempre resultados. Estou muito contente por oferecer este bicampeonato ao presidente.»