O Sporting proporcionou mais uma homenagem a Ângelo Girão, guarda-redes da equipas de hóquei em patins que, aos 35 anos, colocou um ponto final na carreira, com uma publicação nas redes sociais.

Uma publicação em que o guarda-redes aparece ao lado dos dez títulos que conquistou ao longo das onze temporadas que cumpriu no Sporting, desde 2014, além da letra de um dos cânticos que os adeptos dedicavam ao internacional português: «Ângelo Girão, Ângelo Girão, defende com a cabeça, com os pés e com as mãos».

A fechar, o Sporting escreve ainda que o guarda-redes deixa «um legado que ficará para sempre ns história do hóquei».