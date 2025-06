O ataque de um grupo de adeptos do Sporting a um veículo que transportava apoiantes do FC Porto, em plena luz do dia numa rua de Lisboa, foi condenado pelo presidente dos leões, Frederico Varandas.

«Esta é uma batalha desta Direção desde que tomou posse. As pessoas que fizeram aquele ataque criminoso, bárbaro, não representam os valores do clube, do desporto e não devem ter lugar em nenhum recinto desportivo. O Sporting faz o seu papel, de reprovar e colaborar com as forças de autoridade, para que essas pessoas sejam identificadas. Acima de tudo, mancham o nome do Sporting», referiu o dirigente.

O presidente do clube leonino pediu ainda ajuda às instâncias governamentais no combate a este fenómeno.

«Esta não é uma batalha que deve ser travada pelos clubes. Precisamos de ajuda do Governo. Este problema não é exclusivo do Sporting, é transversal a todos os ditos “grandes” em Portugal. Não somos polícia, precisamos de ajuda», vincou, antes de concluir: «Uma micro-minoria não pode prejudicar centenas de milhares de pessoas que têm apenas paixão e apoiam os clubes».

O episódio aconteceu após o jogo entre o Sporting e o FC Porto, em hóquei em patins. Três suspeitos já foram identificados pelas autoridades.