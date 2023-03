Adeptos do Óquei de Barcelos e do Valongo trocaram agressões à entrada do Pavilhão Municipal de Barcelos, antes do início do jogo da 23.ª jornada do Campeonato Nacional de hóquei em patins.

Os desacatos começaram com a chegada dos adeptos do Valongo que foram escoltados pela Polícia de Segurança Pública que sentiu dificuldades em separar os dois grupos de adeptos que arremessaram pedras e envolveram-se mesmo em confrontos físicos.

Uma rivalidade que tem vindo a crescer desde 2019 quando dois autocarros com adeptos do Valongo foram apedrejados em Barcelos.

Veja as imagens divulgadas pelo Barcelos Popular no Facebook: