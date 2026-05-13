A equipa de hóquei em patins do FC Porto, que se sagrou campeã europeia no domingo, foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, nos Paços do Concelho.

Liderada pelo presidente do clube, André Villas-Boas, a comitiva portista foi homenageada pela conquista da quarta Liga dos Campeões do seu palmarés, alcançada frente ao FC Barcelona (3-1), em final disputada em Coimbra.

No seu discurso, o dirigente «azul e branco» mostrou-se grato aos jogadores e equipa técnica pela conquista do primeiro título europeu desde que assumiu a liderança do clube, a 7 de maio de 2024.

«É um orgulho enorme estar na Câmara Municipal do Porto na presença dos senhores vereadores, da direção e de toda a equipa de hóquei em patins do FC Porto, que não faz outra coisa senão encher-nos de alegrias, numa transformação pessoal, profissional e desportiva que eu próprio tenho vivido intensamente», afirmou.

Villas-Boas destacou ainda a conquista do troféu frente ao anterior treinador portista, Ricardo Ares, atualmente ao serviço do clube catalão, recordista de títulos europeus, com 22.

«Acresce à glória desta vitória o facto de a terem conseguido contra o seu antigo treinador, que os conhece como ninguém, contra uma equipa forte e recordista em títulos europeus. O Ricardo Ares saiu do FC Porto entregando-nos uma taça como esta e era evidente que queria bater o FC Porto, mas o Paulo Freitas foi o líder desta transformação e conseguiu este troféu», destacou, elogiando o atual treinador portista, a quem lançou o desafio de conquistar a Taça Intercontinental.

Por sua vez, após entregar uma lembrança à equipa, Pedro Duarte agradeceu a conquista europeia e sublinhou a relação da cidade com o hóquei em patins e com o FC Porto.

«Deixo os meus parabéns em primeiro lugar e um obrigado em segundo. O Porto tem uma relação afetiva e emocional com duas características aqui muito bem simbolizadas: por um lado, a ligação ao hóquei em patins, uma modalidade que está no coração de todos nós, por outro, a relação afetiva com o FC Porto», afirmou.